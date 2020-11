Véronique VAN CAUTEREN

Je suis issue du monde Associatif... Les valeurs qui me sont essentielles en milieu professionnel sont le respect de l'individu quelque soit son origine et son vécu, la reconnaissance et la valorisation du travail réalisé.



Pendant plus de 20 ans, j'ai mis mes compétences au services des publics "en insertion", cherchant toujours à proposer et imaginer avec eux des solutions les plus adaptées à la problématique de chacun, en ayant toujours en ligne de mire l'accès à l'emploi ou la formation.



C'est ce que je m'active à mettre en oeuvre aujourd'hui avec un enthousiasme qui ne cesse de m'animer !



Mes compétences :

Coordination

Formation

Insertion socioprofessionnelle

Accompagnement à l'emploi

Gestion de projet

Conception pédagogique

Animation d'équipe