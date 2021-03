Véronique VERGONA

En tant que coordinatrice de projets, j'applique au quotidien ces compétences:



-1- Gestion de projets:



- Conception, création et développement de produits novateurs.

- Elaboration de Cahier des Charges, recherches créatives, coordination des phases de projets entre sous-traitants et services internes.

- Prise en compte des impératifs commerciaux et des réalités techniques et productives de l’entreprise.

- Suivi de production.

- Respect des délais.



-2- Veille technologique:



Recherche de nouvelles techniques de décors, nouvelles matières et procédés de fabrication.



-3- Analyse Marketing:



Veille concurrentielle pour une adéquation produit-marché.



-4- Concrétisation:



Etudes techniques, plans de pièces, suivi de fabrication.



-5- Communication:



Accompagnement du produit jusqu’à la vente: Packaging, PLV,catalogues,plaquettes ...



Mes compétences :

Gestion de projet

Conception

Communication

Design produit

Innovation

PLV

Créativité

Coordination

Gestion de projets