Vezir SAHMANOVIC

Titulaire d’un DUT Techniques de commercialisation depuis 2012, mon souhait était d’acquérir une expérience significative dans la vente, un domaine que je privilégie tout particulièrement. Pour cela, mon passage au sein de l’enseigne IKEA a été un élément déclencheur. D’une part, parce que cela m’a permis de mettre en pratique mes compétences commerciales ainsi que de découvrir le secteur de la distribution spécialisé dans l’ameublement. En effet, je devais mettre en place des actions commerciales et assurer la théâtralisation du rayon qui m’avait été attribué (dressings, mobilier de bureau et salon).

Et, d’autre part, l’aventure Ikea fut un tremplin dans la réalisation de mon séjour linguistique en Australie fin 2013, via le visa vacance-travail (WHV). L’objectif était de découvrir une nouvelle culture et d’en profiter pour améliorer mon anglais afin de pouvoir prétendre un jour travailler à l’international.



Actuellement en formation au sein du Groupe FIM, un institut de la chambre de commerce et d’industrie de Normandie, où j’effectue un Bachelor de responsable commercial en agroalimentaire.

Ce choix a pour but d’élever mon niveau de compétences, plus particulièrement en me permettant de me spécialiser dans le secteur de l’agroalimentaire. Par conséquent, je souhaite mettre mes diverses capacités, acquises lors de mes études et expériences professionnelles, au service d’une entreprise française qui dispose d’un rayonnement sur la scène internationale.



Mes compétences :

Evénementiels et salons

Microsoft Office

Travail en équipe

Négociation

Marketing

Agroalimentaire

Gestion de projet