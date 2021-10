Damon MEHMETAJ

Depuis 15 années, je développe une solide expérience dans le domaine de l’administration et gestion des systèmes d’information et management d’équipe.



Ma curiosité et mon envie d’apprendre font que je vais aussi à la rencontre et m'adapte facilement aux nouveaux outils et environnements. Cela me donne des bases solides pour répondre à n’importe quel type d’exigence et n’importe quel type d’environnement.



Je suis dynamique, réactif, organisé et rigoureux. Très sportif, je relève facilement les challenges.

A côté de ma sociabilité et l’esprit d’équipe, j’ai aussi un fort caractère, je suis motivé par les défis, la satisfaction client et la culture du résultat. J’assume mes responsabilités, je suis exigeant avec moi-même et avec les autres ce qui me place souvent dans un rôle d’homme-orchestre.



Dynamique et convaincant, j'apprécie particulièrement le travail en équipe, mon sens de priorités me permets d’amener mon équipe vers les objectifs et cela avec les meilleures solutions en utilisant les points forts de chaque membre de mon équipe.



Mes compétences :

Relation client

Veille technologique

Respect des procédures

Confidentialité des informations

Gestion/Organisation des sauvegardes

Sensibilisation à la sécurité informatique

Windows server 2003 / 2008 / 2012

Windows XP / Seven / 8

Supervision des services

Smartphones : Android / iOS / Windows

Pédagogie / Assistance utilisateurs

Serveurs Web / FTP

Mac OS X / Server

Rédaction des procédures

NAS : Synology, Netgear...

Gestion des parcs informatiques

Suivi client

Vérification des performances

Mise en places des systèmes d'information

Capacité d’analyse et prise de décision

WSUS, RDS, AD, DHCP, DNS, WDS

VPN : PPTP, L2TP, IPSec, SSH

Virtualisation

Sécurité informatique

Audit infrastructure informatique et réseau

WIFI extérieur/intérieur (public/privé)

Cisco, Zyxel...

Bureautique

SolidWorks

Ubiquiti

Management

Endpoint Protection

Microsoft Azure

Next-generation firewall (NGFW)

Sophos

Acronis

PRA

Kaspersky Endpoint Security

Kaspersky Security Center

Fortinet