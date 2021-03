Manuel MILHAU

COMPETENCES :



= > Organiser et optimiser les activités de maintenance

= > Analyser le fonctionnement dun bien

= > Améliorer la sécurité des biens et des personnes

= > Intégrer de nouveaux biens dans le dispositif de production ou de service

= > Traiter une application informatique dans le domaine de lindustrie et des services techniques

= > Expertise en GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur)

= > Concevoir et réaliser des outils de suivi et d'analyse (tableaux de bord, graphiques...)

= > Communiquer des informations et animer une réunion technique

____________________________________________________________

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :



Depuis 2019 : Technicien Outils Méthodes chez ENGIE SOLUTIONS



2014-2017 : Technicien Méthodes / Responsable Méthodes chez SPIE Ouest-Centre : Service maintenance Bretagne-Normandie



2011-2013 : Technicien Méthodes chargé de lorganisation et du déploiement de loutil GMAO Kimoce chez Eiffage Thermie Normandie



2010-2011 : Technicien de maintenance chez Forclum - projet dorganisation de la GMAO



2009-2010 : Technicien de maintenance industrielle chez Pester Pac Automation - Allemagne



2008 : Technicien support informatique pour SFR ADSL (1 an)



2007 : Teleconseiller chez WebHelp : Conseiller clientèle pour France Télécom (4 mois)



2007 : Stage en Informatique chez Taïka-Informatique Caen

_____________________________________________________________

FORMATION :



BTS Maintenance Industrielle en alternance avec le CFAI de Caen chez Eiffage Thermie



BTS Informatique et Réseau pour l'Industrie et les Services Techniques



BAC STI Génie Mécanique : option microtechnique (mention B)



_____________________________________________________________

LANGUES :



Anglais : Bonnes compréhension et expression écrites. Bonnes compréhension et expression orales.



Espagnol : Niveau scolaire.

_____________________________________________________________

DIVERS



Informatique : Langages de Programmation : C, C++, VB