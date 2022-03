Vianney GALICHÉ

De famille militaire, je pensais me destiner dans ce type de carrière. Mon service militaire m'a fait comprendre que j'avais plus un goût pour travailler dans le secteur privé.

Mes expériences professionnelles m'ont ensuite permis de comprendre que donner un sens à mon travail était essentiel pour moi, dans une structure où la dimension humaine et la culture du résultat vont de pair.

Aussi j'ai décidé de m'orienter dans le pilotage de structures médico-sociales.



Si j’ai en formation initiale un Bac+5 en gestion-commerce-management de KEDGE Business School - Bordeaux Ecole de Management, j’ai souhaité faire reconnaitre par mes pairs les compétences que j’ai acquises dans l’exercice de mes fonctions de directeur de structures médico-sociales et j’ai obtenu par VAE en 2016 le CAFDES (aussi Bac+5) à l'École des Hautes Études en Santé Publique.



Mes compétences :

Représentation d'entreprises

Stratégie d'entreprise

Contrôle de gestion

Services généraux

Organisation d'entreprise

Suivi budgétaire

Communication interne et externe

Management de projets

Démarche qualité

Gestion des ressources humaines

Présidence des instances représentatives du p

Direction d'etablissement médico social

Finance d'entreprise

Supervision clôture des comptes annuels

Suivi trésorerie

Représentation et promotion de l'entreprise

Connaissance du secteur médico-social

Recrutement cadres et non cadres

Management

Gestion