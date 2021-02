Victor PARER

Travailleur et de bonne humeur, je suis diplômé d'un master en informatique à l'université de La Rochelle. Ce master est spécialisé dans l'ingénierie des contenus numériques en entreprise.



Après 4 ans chez CGI en tant qu'intégrateur puis testeur, je suis désormais salarié chez Apside à Nantes, où j'ai travaillé dans une équipe de recette en tant que manager de proximité. Je moccupais de gérer la qualité de lensemble des évolutions techniques et fonctionnelles sur deux pôles, ainsi que le pilotage des équipes associées à ceux-ci.



Aujourd'hui, je fais parti d'une équipe de maîtrise d'ouvrage, du cadrage de projet à la conception d'évolutions fonctionnelles. C'est un nouveau challenge que j'accueille les bras ouverts, avec beaucoup d'envie et de motivation.



Spécialisations : Tests, analyse fonctionnelle, pilotage, reporting, conseil client, MOA, conception, cadrage.