Victoria BRUN (VICTORIA BRUN)

Actuellement étudiante en information-documentation, je suis à la recherche de nouvelles expériences professionnelles. Ces expériences me permettront de pouvoir étendre mes capacités que j'ai acquises au cours de mes études comme l'archivage de documents, la gestion de projets, mes capacités relationnelles.



J'ai eu l'occasion d'effectuer des stages qui m'ont permis d'acquérir des compétence relationnelle mais aussi la rigueur. J'aime le travail bien fait et je possède une motivation à toutes épreuves.



Je suis une personne sérieuse et attentive et je possède de bonnes capacités d'adaptation.