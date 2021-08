Victorien BASCH

Très intéressé par le monde de l'énergie, j'ai à travers mes différentes formations pu découvrir des secteurs d'application très divers tels que le bâtiment, les énergies renouvelables, les services liés à l'énergie, et l'automobile.



C'est dans ce dernier secteur que j'ai débuté ma carrière professionnelle et acquis de solides bases dans l'incidentologie des moteurs essence. J'ai pu également découvrir des technologies novatrices telles que la levée de soupape variable et l'injection directe essence.



Suite à la récente crise économique, j'ai mis le pied dans le secteur du gaz avec une mission pour GRT Gaz dans la gestion des coûts de projet.



Après cette mission très intéressante de par la découverte d'un nouveau métier et d'un nouveau secteur d'activité, je suis de retour dans l'automobile. Dans le cadre de la vie série TU/DV/EC/EP, je suis amené à identifier les causes racines des défaillances, proposer des solutions conservatoires, suivre les essais de validation de nouveaux composants (en outres pour des applications Chine)



Formations professionnelles :

CEGOS : Chiffrage prévisionnel, estimation et maîtrise du coût des projets

Méthodes et outils pratiques pour réduire les coûts des projets



ETAS : Formation INCA V6.2 - Mesure et calibration



Mes compétences :

Motoriste

Qualité

Reporting

Microsoft Office