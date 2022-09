Vincent ALLA

Mes missions de consultant dans l'environnement assurantiel ont enrichi mon expérience de l'assurance de personnes (en vie et non-vie); missions au terme desquelles je me suis vu proposer un poste de responsable du contrôle interne au sein de la Mutuelle Des Sportifs, entreprise dont je partage les valeurs de solidarité et d'entraide. Dans le cadre de mes fonctions, je suis amené à modéliser les processus afin d'identifier les risques opérationnels et proposer des dispositifs curatifs. Il s'agit d'un travail effectué en articulation de la gestion des risques réalisée par les fonctions clés mises en place par la directive SOLVABILITÉ 2. Cette collaboration avec les fonctions clés m'a amené à participer à la restitution des QRT ainsi qu'à la rédaction des rapports à remettre aux autorités de contrôle dans le cadre du pilier 3.



Je suis polyvalent et dispose d'une bonne capacité d'adaptation acquise au fil de mes missions. J'ai longtemps travaillé en équipe, toutefois mes études de philosophie m'ont donné le goût de l'analyse qui m'a conduit aux fonctions que j'occupe actuellement.



Mes compétences :

Prévoyance: Prestations

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino

Rédaction de procédures, modes opératoires, expres

Modélisation de processus de gestion