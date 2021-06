Vincent ARNAUD

Depuis 30 ans, l’entreprise Le Moing fabrique des pièces tournées, usinées, profilées en bois pour répondre aux demandes de ses clients.



En février 2014, LM Agencement est créée pour maintenir cette activité de tournage et également pour se développer et se diversifier vers d’autres compétences comme l’agencement, la fabrication de mobilier, le cintrage de lamellé-collés et la pose sur site.



LM Agencement peut donc répondre à toutes demandes, aussi bien à des professionnels qu’à des particuliers, de la pièce unique, aux petites et grandes séries.



LM Agencement peut vous proposer tous types de réalisation, à base de bois et autres matériaux : panneaux, verre, métal, plastique …



Avec LM Agencement, vous allez aimer aménager votre intérieur et vos espaces professionnels...