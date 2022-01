Vincent BENO

Suite à une première expérience dans le dimensionnement de moteurs et de capteurs au sein de Sagem DS groupe SAFRAN, j'ai intégré depuis juin 2007 l'entreprise Precilec du Groupe ZODIACAEROSPACE qui est spécialisée dans l'étude et la fabrication de moteurs, capteurs et actionneurs pour des applications aéronautiques.

Pendant 3 ans, j'ai occupé le poste d'Ingénieur Conception Produit Moteur. De septembre 2010 à Février 2013, j'ai occupé le poste de Responsable Engineering (Bureau d'Etudes, Support et Essais). J'occupe actuellement le poste de Responsable Programme.



