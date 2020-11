Bonjour,



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le domaine de l'informatique.



J'ai eu des formations pour être administrateur réseau et responsable technique. Je suis autonome dans mon domaine, mais je peux très bien m'intégrer à une équipe pour apporter mes compétences et partager mes ressource.



Je développe un site internet sur l'informatique qui servira au débutant comme au administrateur Système et réseau link : http://www.monpcsecurise.fr



Je reste à votre disposition pour toute demande complémentaire ou d'envoi de mon CV.



Vous pouvez me joindre sur mon adresse mail : vibe95110@hotmail.com ou par téléphone au : 06.84.98.52.73



Cordialement



Vincent BERNARD



Compétence technique :



■ Systèmes d'exploitation : Dos, Windows NT/95/98/2000/2003 Serveur/2008 serveur/2008 Serveur R2/XP Pro/Vista/Seven, MAC OS 9/X Panther, Tiger, Lion, Linux Centos, Debian, Ubuntu, Plesk…

■ Logiciels : Pack Office XP/2003/2007/2010, Photoshop, Ethnos, Ciel (comptabilité, gestion), Sage, Visual Studio, AntiSpyware, Acrobat Reader Pro, Hotline XP, GLPI, Sparus, VMWARE, Vsphere, VMware vCenter Converter Standalone Client, VMFusion

■ Prise de mains à distance : TSE, Remote Desktop, PC Anywhere, VNC, Dameware, Royal TS, mRemoteNG

■ Messagerie : Outlook, Exchange, lotus Notes, Exmerge

■ Protocole de messagerie : LDAP, SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP

■ Réseau : TCP/IP, LAN, WAN, VLAN, Routeur, VPN, WINS, DHCP, DNS, FTP, RAS

■ Sauvegarde : NetBackup, BackupExec 10b, NTBackup, Networker 7, Cobian, Ghostcast serveur, Syncback

■ Langages : HTML, PHP, XML, FLASH, BATCH, VBS, PERL, C/C++

■ CMS : Joomla depuis la version 1.0 à 1.7, Drupal 7, Wordpress 3.2, phpBB 3

■ Base de données : Access, MY SQL, SQL Serveur 2005



Mes compétences :

Administrateur système

Informatique

Microsoft Serveur

Microsoft Windows serveur

Réseau informatique