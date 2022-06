Vincent BIANCIOTTO (BIANCIOTTO - CLAYETTE)

Je suis passionner par la cuisine depuis l'âge de mes 6 ans, plus particulièrement par la cuisine traditionnel.

La créativité dans la restauration est pour moi essentiel, le renouvellement du savoir-faire est une réel stimulation au quotidien.

Je juge mes valeurs sur le respect mutuel, la transmission et le partage de savoir faire avec la maitrise de soi à tout moment et à chaque instant, visuel et kinesthésique sont mes points fort pour ce métier.

Afin de participer activement à la réalisation de plat traditionnel ou régional, pour approfondir et par la suite transmettre mon expérience tout au long de mon parcours professionnel.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Dressage et réalisation de plats

Créativité

Composition de sauce en liaison chaude et froide

Gestion des stocks

Gestion d'HACCP ( Contrôle des Points Critique d'H

Réalisation de pâtisserie

Metticuleux