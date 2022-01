Vincent BLANC

Je suis développeur software indépendant et administrateur système sur le datacenter qui héberge Ecole7.



Le projet principal sur lequel je travaille actuellement est Ecole7 (www.ecole7.ch).



C'est un projet d'enseignement assisté par ordinateur, développé il y a plus de 15 ans par un enseignant suisse, Louis Montavon. Ce logiciel couvre pour l'instant les classes primaires de la Suisse romande (langue française). Ecole7 contient actuellement plus de 2500 exercices de math, français et allemand.



Mon rôle dans ce projet a été de migrer cette application qui fonctionnait uniquement sur PC vers un environnement WEB (accès en ligne). J'assure aussi la promotion et la vente de ce produit. Louis Montavon s’occupant de la partie contenu.



Depuis 2010, Ecole7 a commencé à être vendu dans les écoles suisses romandes.



Ecole7 utilise les technologies suivantes :

- Delphi (Pascal) pour le serveur WEB et la gestion des utilisateurs.

- Visual Basic pour les exercices écrits par Louis Montavon (langage du proget original).

- HTML,HTML5,Javascript,JQuery pour la communication et l'affichage des pages WEB chez l'utilisateur (front-end).



Mes compétences :

delphi

Dom

HTML

Html5

Javascript

PHP