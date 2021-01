Christophe EMONET

J'évolue dans le monde de l'informatique depuis 2002. Mon parcours professionnel est riche d'expériences. J'ai travaillé pour des grandes structures, pour des SS2I chez des grands et petits comptes, dans l'édition de logiciels...



Un temps développeur, un temps administrateur, un temps responsable d'équipe, un temps consultant et dernièrement développeur d'ERP, j'ai eu le loisir de gouter à tous les métiers de l'informatique



Je vous laisse donc le loisir d'apprécier mon CV et mon parcours en espérant que ce dernier fasse sens et suscite de l'intérêt.



Mes compétences :

C#

Android Studio 4

PHP

REST Api

Delphi

Programmation

Conseil

Reporting

Développement Android

Sage ERP X3