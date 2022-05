Vincent CLOCHER

En charge au sein de Dotsoft de la Direction technique (Management des équipes R&D, de la Q&A et de l'hébergement)



Dotsoft est le seul acteur du marché à avoir conçu dès 2003 des offres en mode SAAS, des solutions FULL WEB, centralisées naturellement et orientées vers la "virtualisation",le "Cloud Computing" et la mobilité.

Nous possédons ainsi une vraie longueur d'avance et nous inscrivons naturellement dans les orientations technologique d'aujourd'hui et de demain.



e-mail : v.clocher@free.fr



Mes compétences :

Delphi

Windev

Powerbuilder

C#

Gestion de projet

Agile

Direction de projet

Management

Développement informatique

Team Foundation Server