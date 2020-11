Vincent BONHOMME

Traits de caractère : Employé polyvalent dynamique et motivé



Compétences Clés



1/ Commercial de Bord - Formateur

- Restauration Ferroviaire

- 20 ans d'expérience

- CDI Temps partiel 120 H



2/ Formaliste - Secrétaire juridique

- Droit des Sociétés

- Echelon 3 niveau 4

- 10 ans d'expérience professionnelle

- CDI Temps Partiel 30 H



3/ Modules de formations à son actif :

- Droit des Sociétés / Droit des Affaires

- Formalités des Entreprises CFE CCI RM URSAFF GTC SIE

- Clior open, polyactes

- Formateur (mise à jour)

- Comportement vente

- Economie gestuelle et posturale

- Hygiène et sécurité

- Gestion du stress et des difficultés

- Nouveaux supports de vente

- Anglais renforcé niveau 3

- Animation, théâtre, mises en situations (pro)

- Excellence du service



4/ Tests sosie 1995 et 2005

- Stabilité émotionnelle sans acharnement

- Indépendant, affirmé, volontaire

- Structure, hiérarchie, crédibilité



5/ Etude en cabinet RH Consultants Paris Tour Montparnasse

- Proposition gérance structure hôtelière (Accor)



6/ Nationalité française

Casier judiciaire vierge

Permis b valide, possède véhicule

Mobilité géographique (en France ou à l'étranger, famille également présente au Brésil)