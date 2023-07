Vincent BONNET

Ayant terminé mes études, de nivau BAC +5, après une formation généraliste de Gestion, je me suis spécialisé en effectuant le Master 2 Innovation et Management des Technologies de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Afin de bénéficier d’une formation de haut niveau en pleine adéquation avec mes ambitions professionnelles, j’ai décidé de partir en immersion en Australie à la suite de mes études dans le but de parfaire mes connaissances de la langue anglaise devenue indispensable dans le monde de l’entreprise.



Après de longues réflexions quant à mon orientation, mes goûts et mon projet professionnel, j’ai désiré terminer ma formation dans un domaine qui me passionne, celui de l’innovation et des nouvelles technologies.



Mon DUT de Gestion et ma Licence professionnelle de Banque, Finance et Assurance m’ont permis d’acquérir une formation théorique solide et de qualité. En optant pour une spécialisation en management de l’innovation, j’ai pu approfondir mes connaissances du e-management, de la conduite du projet, des méthodes d’analyses et du conseil en innovation. Je souhaiterai pouvoir apporter ma contribution au profit d’une entreprise exerçant dans ce secteur d’activité.



Je suis en effet désireux d’effectuer une carrière de Consultant IT & Management. Je m’adresse aujourd’hui à vous parce que votre position dans ce domaine m’attire particulièrement.



L’hétérogénéité de mon expérience professionnelle et académique s’explique par le fait que j’étais curieux d’expérimenter plusieurs domaines avant de faire un choix définitif d’orientation. J’ai ainsi capitalisé plusieurs expériences qui ont grandement enrichi mon parcours. J’ai donc pu acquérir une aisance face à la clientèle ainsi qu’une certaine rigueur dans mon travail, qu’il soit effectué seul ou en équipe.



Mes compétences :

gestion de projet

consulting

innovation

conseil

gestion

banque

marketing

toeic

nouvelles technologies

consultant