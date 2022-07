Vincent BONNIOL

Médecin, maître de conférences à l'université Aix-Marseille, Responsable MASTER "Coach Consultant Evaluateur" depuis 2015, Responsable du MASTER "Promotion et éducation à la santé" puis "Education Thérapeutique", ancien dirigeant et fondateur de la start up "Prenyl Bio" et de sa Filiale "Laboratoire Prenyl B Cosmétique", Conseil 14 annees en information médicale et tarification pour le groupe de cliniques Arnault Tzanck.

J'essaie de "FAIRE" plutôt que de "DIRE"... ce qui n’est pas le cas de tout le monde ... ;-)



Mes compétences :

Médecine

Économie

Droit de la santé

Informatique

Direction de projet

Sciences de l'éducation

Intelligence artificielle et SE