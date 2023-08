Vincent BOUGEANT

Actuellement en poste (sans préavis, me consulter), mais ouvert à toute proposition. Doté principalement d'une expérience de contrôleur de gestion sociale dans un grand hôpital lyonnais et d'une expérience de webmaster pour un site web à clientèle internationale, je porte un intérêt tout particulier aux SIRH et au contrôle de gestion RH.

J'aurais donc une préférence pour un poste où je pourrais mettre à profit cette double expérience. Il pourrait s'agir par exemple d'un poste de chargé d'études des données sociales ou d'un poste de chargé de formation et d'assistance aux utilisateurs d'un SIRH, voire d'une mission d'appui lors de l'implémentation d'un nouveau système de gestion.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

SQL

Pinnacle Studio

PHPMyAdmin

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

IBM AS400 Hardware

HTML

Cascading Style Sheets

Adobe Premier

Adobe Photoshop