Conception, construction et commercialisation d'équipements innovants pour la réception et stockage des déchets ménagers.



Nos produits : Wastebio (abri-bac biodechets), Wastebox (compacteur enterré), Wasteair (compacteur aérien), Wasteoil (cuve à huiles et abri spécifique), Wastequip (équipements de decheterie)



Mes compétences :

Déchets

Environnement

Management

Gestion de projet

Conception