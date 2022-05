Vincent CHARUAU

Technicien maîtrisant les processus industriels automatisés, je suis réactif et doté d'un esprit d'analyse me permettant d'assurer les dépannages d'urgence et la maintenance préventive des machines de production.

Mes capacités d'adaptation m'ont permis d'intégrer efficacement les équipes techniques et d'instaurer une ambiance conviviale.

Je souhaiterais dorénavant élargir mes compétences à un autre secteur d'activité.



Mes compétences :

Électrotechnique

Mécanique industrielle

Automatisme industriel

Systèmes pneumatiques