Vincent CHAUMETTE

Enseignant eps, riche d'une expérience professionnelle depuis 15 ans (en poste en collège, lycée professionnel et lycée generale) ainsi que sportive ( athlète de haut niveau en gymnastique, pratique des arts martiaux: judo et aikido), je suis ouvert à toutes opportunités de travailler à l'étranger avec ma femme ( enseignante egalement) pour découvrir, partager et offrir nos qualités humaines et professionnelles (sur une mission de courte ou moyenne durée ).