Titulaire d'un BTS PA et agro-alimentaire spécialité industrie laitière, j'ai acquis une expérience solide dans l'alimentation animale et l'agro-fourniture.



J'exerce depuis 6 ans le fonction de délégué commercial dans la région Nord-Ouest chez Nutrilac, leader dans la fabrication des seaux à lécher, leader sur les aliments diététiques et les conservateurs de fourrage.



Mes compétences :

Ecoute

Innovation