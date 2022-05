Vincent CHOLLIER

Si ma formation me destine aux métiers de l'archéologie, je n'en suis pas moins ouvert à d'autres propositions d'emploi pouvant correspondre de près ou de loin à mon profil.

D'un naturel curieux, je porte un vif intérêt à l'histoire, l'histoire de l'art et l'archéologie, mais aussi à tout ce qui touche au patrimoine culturel et environemental. Ma curiosité se porte également sur le domaine de l'informatique dans lequel j'aime découvrir et apprendre de nouvelles compétences. D'une manière générale, tout ce qui touche aux nouvelles technologies stimule mon entousiasme.



COMPETENCES ET INFORMATIQUE



Expériences multiples :

Fouille stratigraphique ; relevé topographique ; photographie ; conditionnement de mobilier



Compétences solides et éprouvées :

Création et gestion de bases de données ; géomatique ; dessin et photographie de mobilier ; dessin assisté par ordinateur (DAO) ; retouche photographique



Diffusion de l’information :

Édition papier et publication assistée par ordinateur (PAO)



Maîtrise :

Des outils bureautiques Microsoft Office Word, Excel et Power Point ; du système de gestion de bases de données (SGBD) FileMaker Pro ; des logiciels Adobe Illustrator et Photoshop ; des systèmes d’information géographique (SIG) ArcGIS et Quantum GIS



Bonne connaissance :

Du système de gestion de bases de données (SGBD) Access ; de la suite logicielle libre OpenOffice ; du logiciel de traitement et d’analyse des réseaux sociaux Pajek ; du logiciel de création de sites internet Dreamweaver ; du logiciel de dessin assisté par ordinateur (DAO) AutoCAD

D’une manière générale, grand intérêt porté aux nouvelles technologies, notamment l’informatique appliquée à l’archéologie



LANGUES



Écrit et oral:

Anglais niveau confirmé

Allemand niveau intermédiaire



Écrit:

Égyptien ancien hiéroglyphes et hiératique

Latin



INFORMATIONS DIVERSES

Véhiculé Permis B depuis 2004

Diplôme de secourisme PSC1



