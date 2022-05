Vincent CHOUERY

Responsable projet électronique système chez Liebherr Aerospace pour le compte du développement calculateur et logiciel sur Airbus A320NEO et A330NEO. En charge de l'ATA36 (prélèvement d'air).



En charge du développement logiciel et électronique du calculateur plus certification.



Langues:

Anglais - Courant (TOEIC 855)

Espagnol - Courant



Compétences:

- logiciel embarqué

- normes aéronautique développement logiciel et équipement

- Electricité

- Automatique

- Electronique de puissance

- Informatique Industrielle



Domaines connus:

- Energie renouvelables (Eolien au Québec)

- Aéronautique (Airbus - Toulouse, Liebherr Aerospace, Aeroconseil)

- Militaire (DCNS - Toulon)



Mes compétences :

ARP

Automatique

suivi de projet

Génie électrique

DO178

Do254