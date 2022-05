Mon cabinet est spécialisé dans la protection financière des personnes :

- Prévoyance

- Santé

- Retraite

- Epargne



Vous souhaitez protéger votre famille, préparer votre retraite ou optimiser votre épargne, contacter moi au 07 82 20 89 64 ou par mail : agencea2p.vincent.chretien@axa.fr

J'interviens à la fois auprès des particuliers/professionnels mais également en entreprise.



Via une étude personnalisée, nous mettrons en place un programme de solutions pour protéger vos revenus et votre patrimoine et ainsi conforter votre protection financière.



Mes compétences :

Esprit analytique

Conseil

Rigoureux et organise

Au service de mes clients