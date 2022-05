Vincent CIGANA

Installé en tant qu'artisan peintre décorateur depuis plus de 10 ans et spécialisés en peinture et décors peint . j'interviens sur vos chantiers de décorations intérieure .

Guidé par le respect des règles de l'art , des délais et des lieux qui lui sont confiés , l'équipe de M. cigana au travers de ses compétences multiples est capable de s'adapter à tous type de travaux . contemporain , classique et restauration du patrimoine . quelques réalisations htpp://cigana.over-blog.com



Mes compétences :

Peinture murale

Peintre en batiment

Décoration d'intérieur

peinture décorative