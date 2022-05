Ayant finalisé ma formation à l'egc Nevers, je suis à la recherche de mon premier emploi.

J'ai fini major de ma promotion 2012-2015 et souhaite désormais apporter mon sérieux à une entreprise qui saura me donner ma chance.



Mes compétences :

Pack office

Marketing

Gestion

Creation de site Internet

Negotiation

Outil d'aide à la décision

Financial management

Microsoft Office

Anglais (750 TOEIC)