Vincent COFIE

Je suis ingénieur financier, titulaire d un master en gestion financière, comptable et actuarielle, option contrôle de gestion et audit, titulaire d'une MSTCF (maîtrise de sciences et techniques comptables et financières), titulaire également de 12 unités de valeur de l'expertise comptable de l'INTEC PARIS (FRANCE), titulaire du diplôme d'études comptables supérieure premier cycle de l'INSET YAMOUSSOUKRO, titulaire du diplôme du 1er cycle de l'INTEC PARIS (FRANCE) /CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS.



Je suis actuellement Directeur du contrôle de gestion et de l'audit d'une société anonyme spécialisée en gestion foncière, bien avant j'ai été Directeur financier et administratif d'une société d'économie mixte, j'ai été également chef du département comptabilité d'une société de production de sucre; je suis marié, père de 4 enfants (2 filles et 2 garçons).

Je suis aujourd'hui expert en contrôle de gestion, spécialisé en organisation des entreprises, consultant en audit et conseil en gestion financière.

Très bon généraliste.



Mes compétences :

Organisation

Audit

Contrôle de gestion

Gestion financière