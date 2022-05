Vincent COLIN

Diplômé du Programme Grande Ecole de l'ESSCA (Promotion 2011-2016).



Naturellement attiré par la finance et la comptabilité, j’ai eu l’opportunité de développer mon expérience professionnelle au sein des cabinets CFGS et Fidrex.

J’ai également eu la chance d’étudier durant quatre mois à Calgary, au Canada où j’ai pu aiguiser mon niveau d’anglais en immersion totale, ce qui m’a permis d’obtenir un score de 975 au TOEIC.

En Décembre 2015, j'ai également décroché la certification AMF.



Mes études se sont concentrées sur ma spécialisation: l'audit et l'expertise comptable. J'ai conclu ces études par un stage chez EY (Ernst & Young) à Paris La Défense dans le secteur industriel.

Pendant 3 ans, j'ai travaillé chez EY dans le secteur bancaire.



Je suis actuellement chef de mission Audit au sein du cabinet Oreco.



Mes compétences :

Audit

Comptabilité

Expertise comptable