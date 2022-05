Louise LACHAIZE

Jeune diplômée d'un Master 2 Ingénierie des ressources Humaines à l'ESSCA (École Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers), j'ai été embauchée à la suite de mon stage de fin d'études chez Hispano Suiza (Groupe Safran) en tant que Chargée de Développement RH et Relations Sociales puis chez Novartis sur un poste de Chargée de Relations Sociales et RH.



A mon actif:

- 5 expériences professionnelles significatives en RH

- 3 stages à l'étranger

- 3 grands Groupes

- 24 mois d'expérience



Dans toutes mes expériences, différentes missions m'ont été confiées afin d'élargir mes compétences et de satisfaire pleinement ma soif de connaissances.



Je suis désormais à la recherche active d'un emploi (interim/CDD/CDI) en gestion des RH opérationnelle et Relations Sociales.



Grande envie de challenges, fort esprit d'équipe, consciencieuse, polyvalente, bon sens de l'écoute et réactive.



Mes compétences :

Achever son travail et aboutir à des résultats

Ecoute et participation

Sourcing

Management

Gestion des ressources humaines

Adaptation