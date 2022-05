Sabrina GAS

Forte d'une riche expérience de 15 ans au sein d'entreprises diverses, j'ai accompagné des publics très variés tout au long de ma carrière. Afin de conforter mon professionnalisme, j'ai repris mes études en Master en Management pour développer mon expertise. L'écoute, la confiance et la bienveillance sont mes valeurs communes avec Orient'Action, que j'ai rejoint pour vous guider avec engagement dans votre évolution professionnelle, dans la confiance et le respect.



Mes compétences :

Coaching

Accompagnement en évolution professionnelle

Formation et Conseil