Vincent COLLINS

Consultant en innovation et valorisation de la recherche, je développe actuellement avec un partenaire et une chambre de commerce un diagnostic du potentiel de croissance des PME.

Cette methode va permettre aux banques, aux investisseurs et organismes publics de mieux détecter et selectionner lesPME qui valent la peine d'y investir.

Pour cela , nous valorisons les recherches récentes sur la croisssance des entreprises.

Pour ce développement, je me sers ausi de mon expérience : j'ai analysé au cours de ma carrière une centaine de demandes d'aide à l'innovation venant de PME de tous secteurs, dont j'ai ensuite suivi les projets et j'ai moi meme dirigé une structure de transfert de technologie au niveau européen et une association d'industriels et de laboratoires dans la céramique.

Je suis ingénieur chimiste et mon domaine de prédilection technologique porte sur les nouveaux matériaux et leur mise en forme.



Mes compétences :

Travail d'équipe