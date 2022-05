Vincent COMITI

MANDALAS ET THANGKAS TIBÉTAINES

Vente de peintures traditionnelles de l’Inde et du Népal



Depuis toujours, je m’intéresse à l’art pictural indien et tibétain. Je vis une partie de l’année en Inde et je rapporte chaque année des peintures traditionnelles de grande qualité (dorées à l’or fin) qui, au delà de l’aspect esthétique, peuvent être utilisées comme de véritables supports de méditation. Pour en savoir plus : http://www.mandalas-tibetains.sitew.fr



ASSOCIATION MAINS LIBRES - BHAJANS ET FÊTES INDIENNES.



J'anime dans le Gard, des cercles de bhajans (chants méditatifs de l'Inde) et des fêtes indiennes organisés par l'Association Mains Libres. Pour connaître les dates de ces évènements et les autres activités de l’association, cliquez sur : http://www.association-mains-libres.sitew.fr



Mes compétences :

Chant