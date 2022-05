Madame, Monsieur,





Riche de mes expériences professionnelles et possédant un diplôme de l’Ecole Supérieure en Biochimie, Biologie et Biotechnologies (ESTBB : niveau BAC +3), j’aimerais vous soumettre ma candidature afin de solliciter un poste au sein de votre laboratoire.



Mon parcours universitaire m’a permis d’acquérir d’excellentes connaissances techniques et théoriques au travers de 3 stages réalisés à MERIAL, à l’Etablissement Français du Sang et au Centre de Recherche en Nutrition Humaine. Les contrats réalisés à l’Université Lyon 1 et au Centre Léon Bérard, me permettent d’être opérationnel rapidement. De plus, je suis déjà formé aux exigences internes des laboratoires et aux bonnes pratiques de laboratoire (BPL).



Ma ponctualité, mon expérience et mes connaissances sont autant de qualités que je mets à votre disposition.



Je vous remercie par avance pour l’attention bienveillante que vous apporterez à ma candidature et je reste, à ce titre, à votre disposition pour tout complément d’information, notamment pour un futur entretien.



Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.







Vincent COMMELIN





Mes compétences :

Microsoft Office