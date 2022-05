Vincent CONTEUR GOUGEAT

Vincent Gougeat est un conteur, lecteur et comédien de terrain ! http://conteur.agendaculturel.fr/



Il conte avec humour, simplicité et une touchante authenticité, une ironie complice.



Au gré des rencontres, il improvise même volontiers une petite chanson...

Il aime les histoires qui confrontent le merveilleux et les personnages truculents, la finesse des contes de sagesse, le symbolisme des contes océaniens, la convivialité des contes « auberge espagnole » où tout le monde mange ensemble, où le conte trouve plusieurs niveaux de lectures, où chaque age y trouve son compte ou son conte, en fonction du propre imaginaire de chaque spectateur !



Il sait surtout jouer avec le public et se jouer de lui, au point qu’il ne sache pas ou commence le spectacle et ou il finit. Il aime créer l’illusion, en jouant avec les voix, les caractères des personnages, tant et tant que le public ne le voit plus lui, mais bien les protagonistes de l'histoire.

