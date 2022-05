Vincent COQUEREAU

Disposant en effet d'un solide parcours "Retail" de plus de 10 ans, acquis au sein d'enseignes leader notamment de prêt à porter telles que H&M ou dernièrement Armand Thiery, au poste de Directeur des Ventes, je souhaite me fixer de nouveaux objectifs professionnels, à la tête d'un réseau commercial.



Mobile nationalement, ma volonté est de mettre au service d'un projet commercial ambitieux, mes savoirs faire et être managériaux d'équipes, mon sens et ma culture du résultat, mes connaissances de visuel merchandising, mes certitudes d'animation de la force de vente, ma rigueur de gestionnaire.



Mon tempérament positif et fédérateur reconnu est générateur d'enthousiasme et de motivation chez les équipes que je développe.



C'est dans cette optique d'accroissement des compétences et de performance constante que je m'inscris.



Je vous remercie par avance de l'intérêt que vous me porterez et reste à votre disposition pour échanger plus en détails sur mon profil.



Mes compétences :

Identité visuelle

Sens du contact

Compte de résultats

Développement des compétences

Management commercial

Gestion des ressources humaines

Gestion de la relation client