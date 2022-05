Vincent COSSALTER

A la recherche d'un emploi, et suite à plus de 15 ans d'expérience en cabinet d'expertise comptable, je souhaite intégrer le service comptable d'une entreprise.



Peu importe le secteur d'activité, je recherche une entreprise de 10 à 50 salariés, me permettant d'animer une équipe comptable en collaboration avec le responsable de la société et de l'expert comptable.



Je suis rigoureux et dynamique, et souhaite travailler sur du long terme.



Mes compétences :

Chef de Mission

Quadratus

Cegid