Vincent COTTEL

Spécialiste de la gestion des Sites et Sols Pollués, j'ai débuté ma carrière en juillet 2007 au sein du bureau d'étude Antea Group avant de rejoindre Tauw France en janvier 2016. J’ai réalisé de nombreuses études portant sur les matrices sol, eau et air, en particulier pour des clients dans l’industrie chimique et pétrochimique. J’ai par ailleurs organisé et coordonné plusieurs chantiers sur des sites sensibles de type SEVESO me permettant d'avoir une solide expérience dans la gestion de chantiers complexes. Mon parcours m'a également permis de réaliser divers chantiers de dépollution aussi bien en phase d'avant-projet, de dimensionnement que de réalisation.







Mes compétences :

Diagnostic environnemental

Préapration et organisation de chantier

Management HSE d'un chantier

Interprétation de l'Etat des Milieux (IEM)

Pompages d'essai

Essai de perméabilité (Panda double anneau)

Dépollution des sols et des eaux souterraines

Investigations (sol, eau souterraine, ...)

Plan de Gestion