Vincent GAUDEL

Je suis doctorant au laboratoire LabSTICC de l'Université de Bretagne occidentale depuis Octobre 2010.



Mes travaux de thése portent sur la vérification de modèles d'architectures de systèmes embarqués temps réel par la théorie de l'ordonnancement.

On parle de système embarqué critique lorsque le système réalise une mission dont l'échec a potentiellement un impact majeur sur la vie, la santé de personnes, sur l'état de l'environnement, ... et plus généralement sur l'accomplissement des missions critiques auxquelles il participe. Les acteurs de ce domaine tentent de vérifier le comportement de tels systèmes avec diverses méthodes, théories et outils le plus tôt possible dans le cycle de vie du système. C'est notamment le cas de la théorie de l'ordonnancement temps réel. Cependant, l'application de cette théorie nécessite une expertise longue et couteuse à acquérir ; ce qui pourrait expliquer pourquoi elle reste globalement innapliquée par le monde industriel.

L'objectif de ma thèse est de contribuer à une méthode d'automatisation de l'application de cette théorie. Cette méthode se base sur la définition et l'étude de patrons de conception spécifiques aux architectures temps réel et à partir desquels il est possible de caractériser les modèles d'architectures et d'en déduire les méthodes de vérification applicables.

Ces travaux sont menés au sein du projet Cheddar, initié en semptembre 2000 au LISyC.