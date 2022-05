Vincent COTTY

Mon DUT GEA et ma passion pour la gestion m'ont incité à continuer mes études afin d'y développer mes connaissances en contrôle de gestion, gestion de projet et comptabilité. Grâce à l'alternance, j'ai pu développer et appliquer mes compétences en entreprise.



Attiré autant par le contrôle de gestion que par la gestion de projet, je sais m'adapter rapidement à tout type d'entreprise. Je suis totalement autonome mais j'affectionne également le travail en équipe.



Les différentes formations et expériences professionnelles que j'ai pu réaliser m'ont permis d'être autonome, dynamique et disponible.



Mes compétences :

Informatique

Pack office

Logiciel retouche photo/vidéo