Vincent COUHÉ

Mon style se définit par le gout du challenge, une approche structurée, une proximité du terrain et une culture du résultat.

Mon expertise se trouve dans le management des hommes, de la performance, de l’amélioration continue et la conduite de projet. Assurer l’efficacité de la supply-chain en étant à l’écoute du besoin client font partie de mes objectifs.

Durant mes 20 années d'expérience du management, j’ai dirigé les opérations de sites de production et déployé la stratégie industrielle d'entreprises multinationales (développement de la valeur ajoutée, du service client, de nouveaux produits, des services ou encore réduction des coûts).



Mes compétences :

Qualité

Packaging

Amélioration continue

Gestion de projet

Management

Logistique