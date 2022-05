Vincent COURCOL

Direction Générale et 2O ans d’expérience du Sourcing, des Achats, des Approvisionnements et de gestion de projet dont 10 ans en Chine dans l'industrie des biens de consommation (textile, accessoires de mode & déco de maison)



4 ans d’expérience Asie dans le développement commercial retail et grand-comptes pour l’industrie cosmétique



Expertise en développement stratégique, process et organisation afin d’atteindre l’excellence opérationnelle dans un environnement multi culturel aliant communication et négociation.



Mes compétences :

Business Development

Supplier management

Global trade Compliance

Corporate Social Responsibility

Global Sourcing

Strategy Execution

Business Process Re engineering

Product Design & Development

Day to day operations