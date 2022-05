Développeur web plus qu'intéressé par la qualité et la fiabilité du code que je produis. Avide de découvrir de nouvelles technologies, je n'en oublie pas pour autant les fondamentaux : documentation, tests unitaires, et un code propre. Je suis dynamique, motivé, et prêt à m'investir dans un projet intéressant.



Mes compétences :

CSS 3

HTML 5

PHP 5

JavaScript

Java

UNIX

UML 2.0

Git

SQL

JQuery

AngularJS

Ruby on Rails

JQuery UI

MongoDB

NoSQL