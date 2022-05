Vincent COUTEAUX

Engagé dans la notion de service publique, j'ai construit mon parcours professionnel en évoluant au sein d'une collectivité territoriale (la Base de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines) tout en poursuivant mon investissement dans le monde associatif.



D'abord responsable de l'hébergement collectif (84 lits) et de la gestion des salles de réception, puis du développement des journées multi-activités et de la clientèle entreprise, j'ai ensuite rejoint la Direction Générale avec des missions d'accompagnement des services Centre Equestre et Parcours Aventure dans les Arbres, en plus de l'organisation et de la coordination des secteurs événementiels marchands et non marchands, de la création d'un service Communication, et du développement des Relations Presse.

Je manage aujourd'hui une équipe de 7 personnes sur ces missions, qui participent au développement et au rayonnement de cette collectivité territoriale.



En parallèle, je suis responsable de la mise en place du SSA Littoral (Surveillance et Sauvetage Aquatique) au sein du Centre de Formation et d'Intervention de Paris Ile-de-France de la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer).

Organisation des stages sur le littoral : 40 stagiaires, 20 formateurs. Activités : sauvetage avec ou sans matériel, navigation (pneumatiques type zodiak ou IRB, Marine Jets), mise en situation de poste, renforcement musculaire, cours théoriques (baïnes, météo, réglementation, ...).



