Vincent CRÉANCE

Diplômé de l’Ecole Supérieure de Design Industriel, je débute ma carrière dans l’agence Plan Créatif en 1985, dont je deviens Directeur du Design en 1990.



J'entre en 1996 chez Alcatel comme Directeur du Design pour les activités téléphonies, et je deviens en 1999 Vice-Président d’Alcatel Mobile Phone, en charge de la Direction Design/Ergonomie et la Direction de la Communication.



Je prends la présidence en 2006 de MBD Design, une des principales agences françaises de design (Transport, Produit et Graphisme).



Membre du conseil d’administration de l’APCI (Agence pour la Promotion de la Création Industrielle) et de l’ENSCI (Ecole Supérieure de Création Industrielle), Membre du comité stratégique de Strate College.



Mes compétences :

Direction artistique

Direction générale

Design produit

Communication

Transport

Brand strategy