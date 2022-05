Vincent CRETIN

Pour Ar-tek, concevoir un ouvrage, c'est réfléchir à l'empreinte écologique de la future construction, tant dans les matériaux utilisés que dans l'usage de l'ouvrage terminé. Les matériaux sains, « nouveaux », existent mais ils sont inefficaces si leur mise en oeuvre n'est pas rigoureuse. Ar tek s'emploie à former ses collaborateurs aux nouvelles techniques du bâtiment afin d'avoir un discours probant dans l'animation des entreprises et artisans du bâtiment lors des phases d'éxécution.

L'usage de l'ouvrage doit répondre à nos nouveaux modes de vie.Sain, économe en énergie, respectueux de l'environnement et économiquement accessible au plus grand nombre.

L'agence a été habilitée HQE en 2009, formée au logiciel PHPP de dimensionnement de bâtiment passif, et détentrice du diplôme européen de Concepteur de Maison Passive délivré par le Passivhaus Institut de Darmstadt en Allemagne.



Cette démarche volontariste illustre notre conviction que l'on peut concevoir le bâti et le végétal « de demain » dès à présent.



« Vers une architecture écologique... cap 15 »



Mes compétences :

Architecture