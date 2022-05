Vincent CREVAT

Après 30 années d'expérience dans le milieu industriel dans des grands groupe comme Hewlett Packard, Legrand, Entrelec -ABB, Chloride, Ronis dans la vente internationale et le mangement,

je me suis reconverti en utilisant mon experience au service du conseil en protection social pour chef d'entreprise et cadres:



Je réponds à vos questions comme :

- si j'ai un pépin de santé suis-je couvert correctement?

- à quel age puis-je prendre ma retraite et avec combien?

- les solutions mises en place correspondent-elles totalement à mes objectifs personnels?

- le statut que j'ai adopté en créant ma boite est-il le meilleur?

- et mon épouse qui travaille avec moi, devrait-elle avoir un autre statut?

- mon épargne est-elle repartie astucieusement?



Mes compétences :

ABB

Commercial

CPA

Directeur marketing

Management

Management centre de profit

Marketing

Marketing management